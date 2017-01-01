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Орбан: Западная Европа под вторжением мигрантов

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В риторике своей предвыборной кампании Орбан сосредоточился на блокировании иммиграции, надеясь получить голоса избирателей для третьего срока подряд.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Западная Европа находится под вторжением мигрантов, которые могут превратить европейцев в меньшинство. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предвыборного митинга в Будапеште, сообщает The Associated Press.

По его словам, "Западная Европа сдалась массовой миграции людей из Африки и Ближнего Востока". "Молодежь Западной Европы еще при жизни увидит, как они станут меньшинством в своей стране и потеряют единственное место в мире, которое они зовут домом", - сказал венгерский премьер.

В риторике своей предвыборной кампании Орбан сосредоточился на блокировании иммиграции, надеясь получить голоса избирателей для третьего срока подряд.

Ранее Орбан пригрозил закрыть некоммерческие организации (НКО), которые отстаивают права беженцев и претендентов на политическое убежище. 

 

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Теги: Венгрия, миграция, мигранты, нелегальная миграция, Виктор Орбан, миграционная политика, нелегальные мигранты, Западная Европа
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Источник: korrespondent.net

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