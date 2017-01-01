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США могут ввести новые санкции против России

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Соединенные Штаты не исключили введения новых санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Государственный департамент США
Государственный департамент США
 
США могут ввести санкции против РФ в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.
 
"Конечно, могут быть (санкции – ред.). Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенцию о запрещении химического оружия – ред.) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по этому соглашению. Использование химоружия является нарушением этого соглашения", – сказала она.
 
Представитель Госдепа напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера, и эти санкции были введены спустя какое-то время после инцидента (более года – ред.).
 
"Это (санкции – ред.) то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать", – отметила Науэрт.

Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США
 
Напомним, ранее США расширили санкции против России. Под санкции попали 14 человек и одно учреждение. 

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Теги: Россия-США, США, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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