США могут ввести новые санкции против России

Соединенные Штаты не исключили введения новых санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

США могут ввести санкции против РФ в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости

"Конечно, могут быть (санкции – ред.). Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенцию о запрещении химического оружия – ред.) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по этому соглашению. Использование химоружия является нарушением этого соглашения", – сказала она.

Представитель Госдепа напомнила, что ранее США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при отравлении Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера, и эти санкции были введены спустя какое-то время после инцидента (более года – ред.).





Россия разрабатывает ответные меры на новые санкции США "Это (санкции – ред.) то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать", – отметила Науэрт.

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