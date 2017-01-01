Сестре саудовского принца грозит арест во Франции
В 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.
Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Хассы бин Салман, сообщает Le Parisien.
По данным издания, в 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.
По мнению бин Салман, мужчина продавал снимки ее квартиры прессе.
Ранее сообщалось, что в Лондоне установят памятник принцессе Диане.
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