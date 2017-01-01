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Сестре саудовского принца грозит арест во Франции

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В 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.
Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии
Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии
 
Суд Франции выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Хассы бин Салман, сообщает Le Parisien.
 
По данным издания, в 2016 году сестра принца Мухаммада бин Салмана приказала своей охране избить мужчину, проводившего в ее квартире в Париже ремонтные работы.
 
По мнению бин Салман, мужчина продавал снимки ее квартиры прессе.

 
Ранее сообщалось, что в Лондоне установят памятник принцессе Диане.

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Теги: Саудовская Аравия, Франция, арест, принц, сестра
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Источник: korrespondent.net

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