Обрушение моста в Майами: погибли четыре человека

На месте обрушения моста в Майами работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами. Число жертв может возрасти.

Число жертв обрушения моста в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, передает РИА Новости

"Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших под завалами больше нет", – сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.

На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

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