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Обрушение моста в Майами: погибли четыре человека

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На месте обрушения моста в Майами работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами. Число жертв может возрасти.
Обрушение моста в Майами
Обрушение моста в Майами
Getty Images
 
Число жертв обрушения моста в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, передает РИА Новости.
 
"Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших под завалами больше нет", – сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.
 
На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.
 
Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост.  Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

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Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

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Теги: США, Флорида, мост, жертвы, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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