Обрушение моста в Майами: погибли четыре человека
На месте обрушения моста в Майами работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами. Число жертв может возрасти.
Число жертв обрушения моста в Майами (штат Флорида, США) составило четыре человека, еще девять пострадали, передает РИА Новости.
"Мы будем продолжать нашу работу, пока не удостоверимся, что выживших под завалами больше нет", – сообщил руководитель пожарно-спасательной службы Майами-Дэйд Дэйв Дауни.
На месте обрушения работают спасатели с собаками, обученными на поиск людей под завалами.
Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост
Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент