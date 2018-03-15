Отравление Скрипаля: появились новые подробности

Вещество, которым был отравлен бывший офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери.



Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph.

Отмечается, что отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в британском Солсбери.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

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