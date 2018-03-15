Массовые беспорядки вспыхнули в Мадриде

Протестующие вышли на улицы Мадрида с лозунгами, обвиняющими местную полицию в убийстве уроженца Африки, работавшего уличным торговцем.

В Мадриде в четверг, 15 марта, начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем, сообщает Pais

Отмечается, что мужчина умер на улице от сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявили, что смерть наступила после разгона полицейскими местных уличных торговцев.





Новогодняя ночь во Франции: сожгли более тысячи машин Протестующие вышли на улицы с лозунгами, обвиняющими местную полицию в убийстве. Они начали громить отделения банков и поджигать полицейские машины.

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