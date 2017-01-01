Власти Колумбии возобновили переговоры с повстанцами
Возобновились мирные переговоры между правительством Колумбии и Армией национального освобождения, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года.
Переговоры о мире между правительством и повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии возобновились в четверг, 15 марта, в столице соседнего Эквадора Кито, сообщает РИА Новости.
"Мы возобновляем диалог, затрагивая в этом цикле переговоров темы участия общества в восстановлении мира, оценку состояния двустороннего временного прекращения огня на национальном уровне, которое закончило свое действие 9 января этого года, а также достижение нового соглашения о прекращении огня", – говорится в заявлении переговаривающихся сторон.
12 марта президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о возобновлении переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года.
Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.
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