Власти Колумбии возобновили переговоры с повстанцами

Возобновились мирные переговоры между правительством Колумбии и Армией национального освобождения, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года.

Переговоры о мире между правительством и повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии возобновились в четверг, 15 марта, в столице соседнего Эквадора Кито, сообщает РИА Новости

"Мы возобновляем диалог, затрагивая в этом цикле переговоров темы участия общества в восстановлении мира, оценку состояния двустороннего временного прекращения огня на национальном уровне, которое закончило свое действие 9 января этого года, а также достижение нового соглашения о прекращении огня", – говорится в заявлении переговаривающихся сторон.





Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия 12 марта президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о возобновлении переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года.

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