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Власти Колумбии возобновили переговоры с повстанцами

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Возобновились мирные переговоры между правительством Колумбии и Армией национального освобождения, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года.
Жители Колумбии
Жители Колумбии
 
Переговоры о мире между правительством и повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии возобновились в четверг, 15 марта, в столице соседнего Эквадора Кито, сообщает РИА Новости.
 
"Мы возобновляем диалог, затрагивая в этом цикле переговоров темы участия общества в восстановлении мира, оценку состояния двустороннего временного прекращения огня на национальном уровне, которое закончило свое действие 9 января этого года, а также достижение нового соглашения о прекращении огня", – говорится в заявлении переговаривающихся сторон.
 
12 марта президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о возобновлении переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года. 

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
 
В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.

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Теги: Колумбия, переговоры, повстанцы, мирные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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