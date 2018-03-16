Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США казнили "чулочного душителя"

Комментариев: 1
Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.
Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции
Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции
АР
 
Американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как "чулочный душитель", казнен в штате Джорджия, сообщает телеканал WRBL.
 
Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.
 
Отмечается, что 67-летний осужденный отказался от последнего ужина.
 
Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин. Большинство жертв были задушены чулками.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, казнь, смертная казнь, серийный убийца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ТУЧКА+    16.03.2018, 07:08
Оценка:  0
ТУЧКА+
Вова пу, дивись яке ліжечко чудове.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь