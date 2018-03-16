В США казнили "чулочного душителя"
Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.
Американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как "чулочный душитель", казнен в штате Джорджия, сообщает телеканал WRBL.
Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.
Отмечается, что 67-летний осужденный отказался от последнего ужина.
Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин. Большинство жертв были задушены чулками.
Напомним, ранее в Ливии посреди улицы казнили десять человек.
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