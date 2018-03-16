В США казнили "чулочного душителя"

Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции АР

Американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как "чулочный душитель", казнен в штате Джорджия, сообщает телеканал WRBL

Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Отмечается, что 67-летний осужденный отказался от последнего ужина.





В Ираке повесили 38 боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин. Большинство жертв были задушены чулками.

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