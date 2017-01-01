Российский экс-шпион рассказал об угрозах за месяц до отравления Скрипаля

Сбежавший в Новую Зеландию бывший сотрудник КГБ заявил, что за месяц до нападения на Скрипаля получил информацию о готовящемся покушении, однако не поверил.

Еще один российский экс-шпион, бежавший из РФ, заявил об угрозах в свой адрес. Борис Карпичков заявил, что месяц назад получил информацию о готовящемся нападении на него и на Сергея Скрипаля. Об этом в четверг, 15 марта сообщает Радио Свобода.

Карпичков рассказал, что ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

Экс-шпион КГБ отметил, что получил информацию от надёжного источника в российских спецслужбах, однако не счёл угрозы серьезными, так как получал их и раньше. Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалем. Ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы.

Также в интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошёл в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. По словам Карпичкова, после этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Полиция Новой Зеландии начала проверку. Там подтвердили, что с 2006 по 2007 год Карпичков, действительно, находился в стране. Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли, и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, после чего он уехал в Новую Зеландию.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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