Россия врет в промышленных масштабах - Климкин

РФ проводит массированную дезинформационную кампанию, основанную на стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание).

В связи с покушением на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, Россия начала массированную дезинформационную кампанию. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.

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Таким образом он прокомментировал заявления и встречные обвинения со стороны России.

“Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды“, - заявил Павел Климкин.

Он сравнил нынешнюю дезинформационную кампанию с той, которую Россия провела после сбития боинга МН17.

It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2018 г.

“Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)“, - заявил министр.

По его словам, Россия врет в “промышленных масштабах“.

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“Поэтому единственный способ противостоять этому – это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России“, - считает Климкин.

Напомним, МИД Украины рассматривает денонсацию договора о дружбе с Россией.