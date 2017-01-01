Россия врет в промышленных масштабах - Климкин
В связи с покушением на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, Россия начала массированную дезинформационную кампанию. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.
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Таким образом он прокомментировал заявления и встречные обвинения со стороны России.
“Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды“, - заявил Павел Климкин.
Он сравнил нынешнюю дезинформационную кампанию с той, которую Россия провела после сбития боинга МН17.
It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 марта 2018 г.
“Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)“, - заявил министр.
По его словам, Россия врет в “промышленных масштабах“.
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“Поэтому единственный способ противостоять этому – это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России“, - считает Климкин.
Напомним, МИД Украины рассматривает денонсацию договора о дружбе с Россией.