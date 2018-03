Россия врет в промышленных масштабах - Климкин

В связи с покушением на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, Россия начала массированную дезинформационную кампанию. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, распространенном пресс-службой МИД.

Таким образом он прокомментировал заявления и встречные обвинения со стороны России.

“Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды“, - заявил Павел Климкин.

Он сравнил нынешнюю дезинформационную кампанию с той, которую Россия провела после сбития боинга МН17.

It is now clear that Russia is deploying a massive disinformation campaign, similar to after #MH17, using their 4D strategy of Dismissing, Distorting, Distracting and Dismaying. We know Russia lies on an industrial scale but lies must not be allowed distract world from the truth.