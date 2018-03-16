В России анонсировали ответные санкции против США

В МИД РФ заявили, что прибегнуть к новым санкциям против США их вынуждает американское политическое упрямство и неготовность воспринять реальность.

В ответ на последние санкции Минфина США, Россия дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей". Об этом в пятницу, 16 марта, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия будет исходить из принципа паритета.

По словам Рябкова, ответные санкции - не выбор и не метод Москвы. К их применению Россию вынуждает политика США.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", - сказал он.

Вместе с тем, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — добавил замглавы МИД.

Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".

Ранее 15 марта Минфин США опубликовал новый список санкций, куда попали россияне, ранее заподозренные во вмешательстве в американские выборы.

Как сообщалось, Украина призвала наращивать санкции против России из-за выборов в Крыму.

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