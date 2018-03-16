В Москве украли бриллианты на 10 миллионов рублей

Неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин на Ленинградской площади.

Налетчики разбили витрины и стали прятать награбленное в сумки Скриншот из видео

В четверг 15 марта в Москве произошло крупное ограбление ювелирного магазина Серебряный Мир на Ленинградском проспекте. Злоумышлнники украли драгоценности на сумму более 10 млн рублей, пишет РИА Новости.

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Предметом кражи стали ювелирные изделия с бриллиантами. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные в масках ворвались в ювелирный, разбили витрины и стали складывать награбленное в сумки.

Затем, по словам источника из полиции, грабители сели в машину и уехали. Автомобиль объявлен в розыск.

Неизвестные ворвались в магазин и украли бриллианты 0:00 / 01:13

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Правоохранители на данный момент оценивают размер ущерба, который нанесли магазину налетчики. По предварительным данным, сумма награбленного превышает цифру в 10 миллионов рублей (это 173 900 долларов), но возможно украли и больше – подсчет ценностей еще ведется.

Напомним, 11 января в Париже неизвестные с топорами ограбили отель Ritz на 4 миллиона евро. Троих из пяти грабителей удалось задержать. В дальнейшем сообщалось, что все ценности, украденные из отеля, были найдены и возвращены.