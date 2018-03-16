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В Москве украли бриллианты на 10 миллионов рублей

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Неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин на Ленинградской площади.
Налетчики разбили витрины и стали прятать награбленное в сумки
Налетчики разбили витрины и стали прятать награбленное в сумки
Скриншот из видео

В четверг 15 марта в Москве произошло крупное ограбление ювелирного магазина Серебряный Мир на Ленинградском проспекте. Злоумышлнники украли драгоценности на сумму более 10 млн рублей, пишет РИА Новости.

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Предметом кражи стали ювелирные изделия с бриллиантами. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестные в масках ворвались в ювелирный, разбили витрины и стали складывать награбленное в сумки.

Затем, по словам источника из полиции, грабители сели в машину и уехали. Автомобиль объявлен в розыск.

Неизвестные ворвались в магазин и украли бриллианты
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Правоохранители на данный момент оценивают размер ущерба, который нанесли магазину налетчики.  По предварительным данным, сумма награбленного превышает цифру в 10 миллионов рублей (это 173 900 долларов), но возможно украли и больше – подсчет ценностей еще ведется.

Напомним, 11 января в Париже неизвестные с топорами ограбили отель Ritz на 4 миллиона евро. Троих из пяти грабителей удалось задержать. В дальнейшем сообщалось, что все ценности, украденные из отеля, были найдены и возвращены

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Теги: ограбление, Москва, ювелирный магазин, налетчики, бриллианты, криминал
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Комментариев (1)
chet_che    16.03.2018, 10:50
Оценка:  0
chet_che
"В пятницу 15 марта в Москве...." - это в каком году было? Сегодня, вроде, пятница, но 16-е
А хозяевам магазина нечего было экономить на стекле в витринах, ставить нужно пуленепробиваемое
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