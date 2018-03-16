Россияне ищут золотые слитки, выпавшие из самолета

Количество поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после появления информации о потере золота увеличилось в три раза.

Местные жители в российской Якутии второй день активно ищут золотые слитки, потерянные грузовым самолетом Ан-12 в результате аварии.

Поиски продолжаются несмотря на официальные заявления о том, что все слитки уже были найдены накануне.

Агенство РИА Новости приводит слова представителя управления Гагаринского округа города, который подтверждает "золотую лихорадку".

"Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

Местное издание Sakhalife сообщает, что люди ведут поиски по всему периметру падения слитков (площадь которого составляет несколько квадратных километров), а в соцсетях, тем временем, появилась карта, на котором отмечена территория падения груза.

По информации Комсомольской правды, местные жители всю ночь рыскали в окрестностях аэропорта с фонариками. Поиски продолжаются и сейчас.

По информации российских СМИ, число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после информации о потере золота выросло в три раза.

Напомним, накануне в Якутске самолет засыпал золотом взлетную полосу.