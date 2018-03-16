Россияне ищут золотые слитки, выпавшие из самолета
Местные жители в российской Якутии второй день активно ищут золотые слитки, потерянные грузовым самолетом Ан-12 в результате аварии.
Поиски продолжаются несмотря на официальные заявления о том, что все слитки уже были найдены накануне.
Агенство РИА Новости приводит слова представителя управления Гагаринского округа города, который подтверждает "золотую лихорадку".
"Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не в компетенции властей информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.
Местное издание Sakhalife сообщает, что люди ведут поиски по всему периметру падения слитков (площадь которого составляет несколько квадратных километров), а в соцсетях, тем временем, появилась карта, на котором отмечена территория падения груза.
По информации Комсомольской правды, местные жители всю ночь рыскали в окрестностях аэропорта с фонариками. Поиски продолжаются и сейчас.
По информации российских СМИ, число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после информации о потере золота выросло в три раза.
Напомним, накануне в Якутске самолет засыпал золотом взлетную полосу.