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Совбез ООН поддержал Украину в ситуации с Крымом

Комментариев: 1
Оккупация Крыма продолжает оставаться в повестке дня Совета безопасности ООН. Большинство стран-участниц заседания Совбеза выразили поддержку целостности Украины.
Большинство в Совбезе ООН за Украину
Большинство в Совбезе ООН за Украину
gettyimages.co.uk

Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.

Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.

"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.

Напомним, Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

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Теги: ООН, Крым, заседание, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Операторська    16.03.2018, 11:53
Оценка:  0
Операторська
так а хто не підтримав? хай народ знає друзів в лапках?
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