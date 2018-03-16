Совбез ООН поддержал Украину в ситуации с Крымом
Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН.
"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.
Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.
"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.
Напомним, Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.
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