Совбез ООН поддержал Украину в ситуации с Крымом

Оккупация Крыма продолжает оставаться в повестке дня Совета безопасности ООН. Большинство стран-участниц заседания Совбеза выразили поддержку целостности Украины.

Большинство в Совбезе ООН за Украину gettyimages.co.uk

Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.

Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.

"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.

Напомним, Совет безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

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