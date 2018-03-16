Лавров отреагировал на предложение "уйти и заткнуться"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал резкое заявление министра обороны Великобритании .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова министра Обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России “уйти и заткнуться“, сообщает РИА Новости.

Лавров предположил, что Уильямсон недостаточно образован.

“Симпатичный молодой человек. Наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает“, - сказал он.

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Напомним, Великобритания выслала российских дипломатов после отравления экс-разведчика России Сергея Скрипаля.

В ответ на это Россия в лице Лаврова пообещала выслать британских дипломатов. В Совете Федераций было заявлено, что “Лондону спуску не дадут“, и что Великобритании следует подготовиться не к зеркальным, а к значительно более жестким ответным мерам со стороны России.

На это последовала реакция Минобороны Британии Гэвина Уильямсона. Он сказал, что отравление Скрипаля – недопустимый поступок, в ответ на который Британия предприняла соответствующие меры, а России сейчас следует “уйти и заткнуться“.

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Также Гэвин Уильямсон отметил резкое охлаждение отношений между Британией и Россией и не исключал возможность холодной войны.