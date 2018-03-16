Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров отреагировал на предложение "уйти и заткнуться"

Комментариев: 1
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал резкое заявление министра обороны Великобритании .
Лавров прокомментировал заявление британского Министра обороны
Лавров прокомментировал заявление британского Министра обороны
EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова министра Обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России “уйти и заткнуться“, сообщает РИА Новости.

Лавров предположил, что Уильямсон недостаточно образован.

“Симпатичный молодой человек. Наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает“, - сказал он.

Читай также: Британия прекращает двусторонние контакты с РФ

Напомним, Великобритания выслала российских дипломатов после отравления экс-разведчика России Сергея Скрипаля.

В ответ на это Россия в лице Лаврова пообещала выслать британских дипломатов. В Совете Федераций было заявлено, что “Лондону спуску не дадут“, и что Великобритании следует подготовиться не к зеркальным, а к значительно более жестким  ответным мерам со стороны России.

На это последовала реакция Минобороны Британии Гэвина Уильямсона. Он сказал, что отравление Скрипаля – недопустимый поступок, в ответ на который Британия предприняла соответствующие меры, а России сейчас следует “уйти и заткнуться“.

Читай также: Белый дом одобрил меры Британии по дипломатам РФ

Также Гэвин Уильямсон отметил резкое охлаждение отношений между Британией и Россией и не исключал возможность холодной войны.

Поделись:
Теги: Лавров, Россия, Великобритания, Скрипаль, образование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ЛюблюУкраину    16.03.2018, 11:50
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
лошадь после вчерашнего падения влюбилась в наездника
Peyot    16.03.2018, 11:05
Оценка:  +3
Peyot
дургое дело унылая лошадь в историю войдет как автор знаменитой фразы: " гдевилы мать?"))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь