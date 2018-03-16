Из Восточной Гуты вывели более 13 тысяч человек за два дня

Утром в пятницу населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Также в Восточную Гуту прибыл гуманитарный конвой.

За два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Минобороны России.

"Продолжается вывод мирных жителей из Восточной Гуты по открытому гуманитарному коридору. С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в город Дума зашел конвой ООН и Красного Креста, доставивший 137 тонн гуманитарных грузов.

Напомним, за три недели мощных авиаударов и артобстрелов со стороны сирийских правительственных сил и России в Восточной Гуте погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей.

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