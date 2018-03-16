В Россия власть - это народ: Путин сделал обращение перевыборами

В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин призвал каждого гражданина не уклоняться от "выборов".

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с предвыборным обращением к гражданам и заявил, что источником власти в России является народ.

Обращение было опубликовано на Youtube телеканала RT.

Читай также: Выборы в РФ: Собчак довели до слез на дебатах

Путин заявил, что именно от выбора и воли народа будет зависеть будущее России. Он также призвал россиян не уклоняться от выборов и прийти проголосовать, поскольку “если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения“.

“Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир“, - заявил Путин.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. 13 марта в МИД РФ потребовали от Украины обеспечить безопасность на избирательных участках по выбору президента России, которые будут действовать в четырех украинских городах. Ранее, 8 марта, активисты ВО Свобода, Правого сектора и Национального корпуса пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.