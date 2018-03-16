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В Россия власть - это народ: Путин сделал обращение перевыборами

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В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин призвал каждого гражданина не уклоняться от "выборов".
Путин призвал россиян идти на выборы
Путин призвал россиян идти на выборы
EPA/UPG

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с предвыборным обращением к гражданам и заявил, что источником власти в России является народ.

Обращение было опубликовано на Youtube телеканала RT.

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Путин заявил, что именно от выбора и воли народа будет зависеть будущее России. Он также призвал россиян не уклоняться от выборов и прийти проголосовать, поскольку “если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения“.

“Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир“, - заявил Путин.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. 13 марта в МИД РФ потребовали от Украины обеспечить безопасность на избирательных участках по выбору президента России, которые будут действовать в четырех украинских городах. Ранее, 8 марта, активисты ВО Свобода, Правого сектора и Национального корпуса пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.

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Теги: Россия, РФ, Путин, выборы президента, обращение
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Комментариев (1)
weightless    16.03.2018, 11:42
Оценка:  +3
weightless
Типун забыл добавить: "А народ - это Я"
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