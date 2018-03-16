Макрон отказался подходить к россиянам на книжном салоне в Париже - Климкин

В то же время вблизи украинского стенда президенту Франции представили перевод рассказов осужденного в России режиссера Олега Сенцова, сообщает глава МИД Украины Павел Климкин.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался подходить к российскому стенду на Парижском книжном салоне. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Президент Франции Макрон на Парижском книжном салоне отказался подходить к россиянам", - написал он в микроблоге.

В то же время вблизи украинского стенда, по словам Климкина, главе Франции представили перевод рассказов осужденного в России режиссера Олега Сенцова.

"Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше. А Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - добавил украинский министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать совместно реагировать на агрессивное поведение России. Перед этим стало известно, что Макрон выполнит роль в советской сказке Петя и волк.

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