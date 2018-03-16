В Праге произошла драка со стрельбой: задержаны два украинца

Конфликт произошел в автобусе.

В Праге спецназ чешской полиции провел задержание двух граждан Украины, которые были объявлены в розыск за драку со стрельбой в общественном транспорте.

Об этом сообщает Around Prague.

Как сообщает местное издание, двое украинцев жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе.

Причиной драки стала словесная перепалка.

Читай также: В киевском кафе из-за девушки устроили массовую драку

“Чех достал оружие, что разозлило украинцев, он выстрелил из него, нанес ранение одному из украинцев, после на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск“, уточняется в сообщении.

Стрельба в Праге 0:00 / 01:01

Напомним, 13 марта в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину.