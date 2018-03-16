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В Праге произошла драка со стрельбой: задержаны два украинца

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Конфликт произошел в автобусе.
Оружие достал чех
Оружие достал чех
Скриншот из видео

В Праге спецназ чешской полиции провел задержание двух граждан Украины, которые были объявлены в розыск за драку  со стрельбой в общественном транспорте.

Об этом сообщает Around Prague.

Как сообщает местное издание, двое украинцев жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе.

Причиной драки стала словесная перепалка.

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“Чех достал оружие, что разозлило украинцев, он выстрелил из него, нанес ранение одному из украинцев, после на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск“, уточняется в сообщении.

Стрельба в Праге
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Напомним, 13 марта в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину.

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Теги: стрельба, автобус, Прага, Чехия
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