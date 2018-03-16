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Министр КНДР в Швеции готовит встречу Трампа с Ким Чен Ыном - СМИ

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Высокопоставленный северокорейский дипломат прибывает с двухдневным визитом в Швецию, где должен подготовить плацдарм для переговоров американского президента Дональда Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо находится с визитом в Швеции с миссией, которая, возможно, подготовит встречу американского президента Дональда Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечено, что высокопоставленный северокорейский дипломат прибудет в Стокгольм на двухдневные переговоры со своей коллегой Маргот Вальстром. Швеция представляет интересы Соединенных Штатов, Канады и Австралии через свое посольство в Северной Корее.

Как заявили в МИД Швеции, целью визита министра Ри является "внести эффективный вклад во введение" резолюций Совета Безопасности ООН, которые осуждали Пхеньян по поводу его ядерных программ и испытаний баллистических ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп неожиданно сообщил, что к концу мая он встретится с северокорейским руководителем, но о конкретной дате и месте встречи не сообщается. Однако вскоре СМИ сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состоятся в Пхеньяне.

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Теги: Северная Корея, Швеция, встреча, визит, МИД, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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