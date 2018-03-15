Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отравившее Скрипаля вещество является химоружием - разработчик

Комментариев: 0
Химик-разработчик вещества рассказал, что участвует "в функционировании некой мафии".
Химик уточнил, что разработка химоружия была вне правовых рамок
Химик уточнил, что разработка химоружия была вне правовых рамок
EPA/UPG

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым в Великобритании был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, является химическим оружием массового поражения. 

Эту информацию, в интервью российскому изданию Новая газета, подтвердил один из главных разработчиков вещества Вил Мирзаянов.

Читай также: Отравление Скрипаля: появились новые подробности

“Поймите, тогда в СССР все делалось во имя обороны Родины. Хотя Родина никогда не признавала, что разрабатывает химоружие. Все было абсолютно секретно. С точки зрения даже советского закона нас как будто бы не было, мы были вне правовых рамок. При этом нам говорили, что страшное химоружие есть и у американцев, и у англичан, и у французов, поэтому и нам надо его иметь. На огонь надо отвечать огнем, говорили нам“, - рассказал химик. 

Мирзаянов отметил, что в определенный момент стал задаваться вопросами о целесообразности химического оружия и стал общаться по этому поводу со знакомыми, которые имели понимание по данной сфере.

Читай также: Минобороны Великобритании: Россия должна уйти и заткнуться

Он рассказал про разговор с одним полковником, который объяснил, что химвооружение в России является “кормушкой для чиновников“, а не оружием. 

“Даже в бою от него страдают вовсе не солдаты противника, потому что они, как правило, имеют химзащиту, а страдает мирное гражданское население. И я начал приходить к мысли, что участвую в функционировании некой мафии…“, - заявил химик. 

Напомним, 15 марта лидеры США, Великобритании, Франции и Германии подписали заявление, согласно которому отказ России ответить на вопрос об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Поделись:
Теги: Скрипаль, Новичок, отравление, Россия, Британия, химоружие, разработчик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь