Отравившее Скрипаля вещество является химоружием - разработчик

Химик-разработчик вещества рассказал, что участвует "в функционировании некой мафии".

Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым в Великобритании был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, является химическим оружием массового поражения.

Эту информацию, в интервью российскому изданию Новая газета, подтвердил один из главных разработчиков вещества Вил Мирзаянов.

Читай также: Отравление Скрипаля: появились новые подробности

“Поймите, тогда в СССР все делалось во имя обороны Родины. Хотя Родина никогда не признавала, что разрабатывает химоружие. Все было абсолютно секретно. С точки зрения даже советского закона нас как будто бы не было, мы были вне правовых рамок. При этом нам говорили, что страшное химоружие есть и у американцев, и у англичан, и у французов, поэтому и нам надо его иметь. На огонь надо отвечать огнем, говорили нам“, - рассказал химик.

Мирзаянов отметил, что в определенный момент стал задаваться вопросами о целесообразности химического оружия и стал общаться по этому поводу со знакомыми, которые имели понимание по данной сфере.

Читай также: Минобороны Великобритании: Россия должна уйти и заткнуться

Он рассказал про разговор с одним полковником, который объяснил, что химвооружение в России является “кормушкой для чиновников“, а не оружием.

“Даже в бою от него страдают вовсе не солдаты противника, потому что они, как правило, имеют химзащиту, а страдает мирное гражданское население. И я начал приходить к мысли, что участвую в функционировании некой мафии…“, - заявил химик.

Напомним, 15 марта лидеры США, Великобритании, Франции и Германии подписали заявление, согласно которому отказ России ответить на вопрос об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.