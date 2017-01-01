Прокуратура АРК: Все организаторы "выборов" в Крыму будут наказаны

Заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко отметил, что уже есть конкретные имена подозреваемых.

Прокуратура Крыма в рамках уголовного производства собирает доказательства по факту организации “выборов президента РФ“ в оккупированном Крыму.

В пятницу 16 марта заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко заявил следующее:

“Мы Готовим все данные по факту организации российских “ выборов“ на территории Автономной Республики Крым. В пределах уголовное производство будут Установлены все лица, причастные к организации этого Избирательный процесс“. Об этом сообщило издание Укринформ.

Удовиченко добавил, что сейчас властям уже известны конкретные фамилии оранизаторов “выборов“ и прокуратура делает все для того, чтобы собрать доказательства их вины.

Виновным грозит преследование по статье Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины, а также по статье о государственной измене.

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Напомним, Европейский Союз не признает выборов президента в Крыму. Об этом заявил представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда.