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Аксенов вручил Захарченко орден "За верность долгу"

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Главарь ДНР Захарченко в Крыму получил орден "за верность долгу".
Захарченко и его новый орден
Захарченко и его новый орден
ДАН

В пятницу 16 марта главарь террористической группировки “ДНР“ Александр Захарченко  получил орден “За верность долгу“  из рук главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил сайт сепаратистов ДАН.

Награждение прошло в зале заседаний Госсовета Крыма.

 “Указом Главы Республики Крым за поддержание мира, активную деятельность по сохранению и укреплению русских традиций и культуры среди российских соотечественников на территории ДНР и весомый вклад в защиту жителей Донбасса, государственной наградой Республики Крым “За верность долгу“ награждается Глава ДНР Александр Захарченко“,  — прозвучало в ходе церемонии награждения.

Кроме Захарченко, аналогичным орденом был награжден “председатель народного совета ДНР“ Денис Пушилин.

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Напомним, Захарченко со свитой прибыли на территорию оккупированного Крыма в четверг 15 марта. Сегодня, 16 марта, годовщина так называемого “референдума“ в Крыму, который Захарченко приехал праздновать. Ближе к вечеру 16 марта на главной площади Симферополя ожидается концерт-митинг, на котором сепаратисты собираются присутствовать. 

Также в Крыму находится президент РФ Владимир Путин

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Теги: Аксенов, Крым, награждение, сепаратисты, Захарченко, ДНР
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