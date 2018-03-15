Катастрофа вертолета США в Ираке: погибли семь военных

Падение вертолета HH-60 Pave Hawk не было вызвано обстрелом с земли. В момент инцидента он не находился на боевой миссии. Расследованием занялась специальная комиссия.

Министерство обороны США подтвердило гибель семи американских военных при падении вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бригадного генерала Джонатана Брагу в пятницу, 16 марта.

Отмечается, что погибли все семеро военнослужащих, которые были на борту вертолета. Никто не выжил.

В Пентагоне подчекнули, что катастрофа не была вызвана обстрелом с земли, а в момент инцидента вертолет не находился на боевой миссии.

Расследованием аварии занялась специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Ираке рядом с сирийской границей потерпел крушение военный вертолет США. О судьбе военных тогда не было изввестно.

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