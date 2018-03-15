Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Катастрофа вертолета США в Ираке: погибли семь военных

Комментариев: 0
Падение вертолета HH-60 Pave Hawk не было вызвано обстрелом с земли. В момент инцидента он не находился на боевой миссии. Расследованием занялась специальная комиссия.
Вертолет HH-60 Pave Hawk
Вертолет HH-60 Pave Hawk
Airliners.net

Министерство обороны США подтвердило гибель семи американских военных при падении вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бригадного генерала Джонатана Брагу в пятницу, 16 марта.

Отмечается, что погибли все семеро военнослужащих, которые были на борту вертолета. Никто не выжил.

В Пентагоне подчекнули, что катастрофа не была вызвана обстрелом с земли, а в момент инцидента вертолет не находился на боевой миссии.

Расследованием аварии занялась специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Ираке рядом с сирийской границей потерпел крушение военный вертолет США. О судьбе военных тогда не было изввестно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, США, вертолет, катастрофа, жертвы, военные, погибли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь