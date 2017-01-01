Олланд предложил расширить санкции против РФ

ЕС должен иметь средства давления на Кремль. Это должна быть не только политическая дискуссия и дипломатия, но и сила - санкции, военная помощь, расторжение энергетических соглашений.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что санкции являются эффективным инструментом давления на Россию, и их нужно расширить на энергетический сектор. Об этом он сказал во время симпозиума в Европейском Коллегиуме Натолин в Варшаве, сообщает в пятницу, 16 марта, Укринформ.

Вместе с тем Олланд признал, что антироссийские санкции плохо отражаются на экономике ЕС и Франции.

"Если бы санкции в отношении России не были эффективными, то никто в России не требовал бы их отменить. Нормандский формат определяет ценные рамки, которые дают Совету ЕС возможность продолжать санкции против России. Они невыгодны ЕС также, в частности и Франции, но они влияют на российскую экономику... Сейчас их нужно расширить также и на энергетический сектор", - заявил Олланд.

По его словам, есть страны, которые выступают против расширения санкций на российскую энергетику, поэтому они на данный момент еще не введены.

Олланд выразил опасение, что внутри стран ЕС может нарастать разделение, и часть Сообщества будет хотеть снять санкции с РФ. Однако, экс-президент подчеркнул: пока действует Нормандский формат и существуют Минские договоренности, до тех пор Совет ЕС будет иметь основания удерживать санкции против РФ.

По словам Олланда, Россия намеревается удержать нынешней статус-кво и "заморозить" конфликт как в Украине, так и в других странах, где они существуют. По его убеждению, президент РФ Владимир Путин хочет сохранить влияние на будущее Украины, но он не понимает привязанность Украины к Европе.

"В его интересах - сохранить нынешнее состояние, но международное сообщество не должно соглашаться на ситуацию, которая сложилась", - заявил Олланд.

Экс-президент Франции признал, что баланс Минских договоренностей не является однозначным, однако их выполнение позволило избежать еще большего количества жертв на востоке Украины.

По убеждению Олланда, нужно иметь средства давления на Кремль, чтобы Москва начала выполнять свои международные обязательства. По его словам, это должна быть не только политическая дискуссия и дипломатия, но и сила - санкции, военная помощь, расторжение энергетических соглашений.

"Силовое влияние должно быть, поскольку в ином случае одна только политика не поможет", - констатировал Олланд.

Экс-президент Франции подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

Ранее 15 марта Минфин США опубликовал новый список санкций, куда попали россияне, ранее заподозренные во вмешательстве в американские выборы.

Как сообщалось, Украина призвала наращивать санкции против России из-за выборов в Крыму.

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