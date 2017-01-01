Любовь и педофилы. Версии России о деле Скрипаля

В Великобритании уверены, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ использовать отравляющее вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента, но Россия продолжает оправдываться.

У Великобритании, да и у всего мира, нет сомнений в том, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери пытались убить россияне.

Запад уже вводит новые санкции против Москвы. Появляются новые истории об отравляющем нервно-паралитическом веществе “Новичок“, которое использовали против экс-шпиона.

А Россия продолжает все отрицать, и строить различные версии, кто же это мог быть, вместо них.

Что за газ?

Ядовитое вещество нервно-паралитического действия Новичок было разработано и изготавливалось только в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ.

Ни в какой другой стране бывшего Советского союза вещества быть не могло, утверждают эксперты по химоружию.

По данным СМИ, при разработке газа в Шиханах — один из исследователей отравился и погиб.

Новичок состоит из двух относительно безопасных компонентов, которые соединяют перед применением, что позволяет хранить и перевозить его без особого риска. Одного килограмма вещества “Новичок“ хватило бы, чтобы умертвить все население мегаполиса.

В 1991 году, в самый канун распада СССР, авторы Новичка были награждены Ленинской премией.

В 1993 году Россия присоединилась к конвенции о полном запрещении химического оружия и ликвидации его запасов. В 2017 году Владимир Путин торжественно объявил о том, что России удалось ликвидировать свой самый большой в мире (почти 40 тысяч тонн) химический арсенал.

Но в Великобритании уверены, что источник появления Новичка в Солсбери – именно Россия.

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Один из основных разработчиков этого отравляющего вещества химик Вил Мирзаянов заявил, , что формулу Новичка в России не рассекречивают, поэтому его не могла использовать другая страна.

“Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже“, - сказал Мирзаянов.

Химик предполагает, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода.

“Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им) практически невозможно излечить. Эти люди – мужчина и его дочь – ушли. Даже если они выживут, они не поправятся… В летнее время всего двух граммов (Новичка) будет достаточно, чтобы убить 500 человек“, - заявил Мирзаянов, который с 1990-х живет в США.

Версия России

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В России говорят, что у Великобритании мог быть свой Новичок. И спрашивают, если у британцев нет формулы газа, то откуда они знают, что это именно он? Россия отказалась предоставить Великобритании информацию о разработке Новичка.

По словам постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, в 1990-х годах западные спецслужбы якобы “вывезли из России несколько известных специалистов по разработке химического оружия и необходимую документацию. Эти страны, включая Великобританию и США, продолжили разработки в этом направлении“.

“Положительные результаты этих стран по созданию новых ядовитых веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием Новичок, подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО“, - рассказал Небензя.

Он заявил, что разработка и производство химического оружия, в частности, якобы “данного типа“ велись в Портон-Дауни на базе центра Минобороны Великобритании.

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Постпред РФ добавил, что для идентификации вещества Новичок Великобритании необходимо было иметь образец газа и его формулу.

Оправдания России

Наиболее популярные российские объяснения покушения на Скрипаля следующие: это сделала британская разведка МI-5, Израиль, или сторонники Хиллари Клинтон.

Такие версии активно распространяли в англоязычном сегменте социальных сетей российские “тролли“, посты которых исследовало издание The Times.

Традиционно в России говорят и об “украинском следе в этой атаке“, будто именно Киеву нужно рассорить Россию и Запад.

Одна из самых экзотических версий - что вся эта история выдумана британскими властями, чтобы “замять“ проблему педофилии. Статью под названием “Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц“ опубликовало государственное российское агентство РИА Новости.

Суть этой версии в том, что убийство шпиона якобы нужно правительству Великобританнии для того, чтобы отвлечь внимание общества и СМИ от преступлений в британском городе Телфорде, где была раскрыта сеть педофилов, жертвами которых стали более тысячи детей.

“От деталей преступлений “телфордских педофилов“, которые утекли в СМИ, стынет кровь: трех жертв сожгли заживо, нескольких зарезали. А местные чиновники предпочитали игнорировать сообщения о том, что у них под носом работает хорошо организованная сеть продажи несовершеннолетних секс-рабынь. Для полноты картины следует отметить, что дело сети педофилов было раскрыто не полицией, а журналистами (!). Причем они много раз жаловались, что власти делали все, чтобы им помешать. В любой стране этот скандал должен был быть главной темой СМИ на протяжении многих месяцев и главной темой для политических баталий, но не в Великобритании. В Англии очень вовремя “случилось“ отравление Скрипаля, почти все системные СМИ “взяли под козырек“ и переключили внимание публики. И если раньше Би-би-си подвергалось жесткой критике за подозрительное нежелание уделять соответствующее внимание делу политического прикрытия “телфордских педофилов“, то сейчас любой, кто осмелится напомнить о скандале, будет легко обвинен в попытке отвлечь общественное внимание от происков внешнего врага, то есть России. С точки зрения политической целесообразности вряд ли было бы жалко отравить хоть десять “скрипалей“ ради того, чтобы избавиться от того медийного и политического кошмара, в котором находилась Тереза Мэй“, - с полной серьезностью пишет РИА Новости.

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Еще одна безумная версия - целью убийц был не сам иэкс-разведчик, а дочь шпиона Юлия. Мол, женщину решила убить мать ее бойфренда-россиянина, чтобы ее сын не опозорил семью женитьбой на дочери предателя. Вот только где беспокоящаяся мать купила синтетическое сверхтоксичное военное отравляющее вещество, не уточняется.