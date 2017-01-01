Песков назвал "непростительным" заявление Джонсона о Путине

Песков утверждает, что Россия не имеет ничего общего с историей Скрипаля .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “шокирующим и непростительным поведением“ упоминание Владимира Путина в контексте отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комментарий Пескова.

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“Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение“, - сказал Песков.

Он добавил, что считает подобное “дипломатическим проступком“.

Напомним, 16 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество Новичок на территории Британии с “высокой вероятностью“ отдал лично Путин.

Ранее, один из главных разработчиков вещества Новичок Вил Мирзаянов заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, является химическим оружием массового поражения.