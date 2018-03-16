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В России завели дело по факту покушения на Юлию Скрипаль

Комментариев: 1
Российское следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов.
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Yulia Skripal/Facebook

В Следственном комитете России в пятницу, 16 марта, возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного на территории г. Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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“16 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки России Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии“, - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что расследование будет проведено в соответствии с требованиями российского законодательства и норм международного права.

Отмечается, что российское следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов. Следователи также готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

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Ранее в пятницу глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на применение химического оружия в Солсбери против бывшего разведчика Сергея Скрипаля мог отдать российский президент Владимир Путин. Днем ранее Джонсон назвал неопровержимыми доказательствами причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

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Теги: Россия, уголовное дело, отравление, Скрипаль, Сергей Скрипаль
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Комментариев (1)
Anatol    16.03.2018, 17:31
Оценка:  +1
Anatol
Главное, что преступление произошло "там". "Там" и стрелочника найдем и срок ему назначим. Чем не отмазка для подмавзолейных пацанчиков?
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