В России завели дело по факту покушения на Юлию Скрипаль

Российское следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов.

В Следственном комитете России в пятницу, 16 марта, возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного на территории г. Солсбери (Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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“16 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки России Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии“, - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что расследование будет проведено в соответствии с требованиями российского законодательства и норм международного права.

Отмечается, что российское следствие планирует привлечь к расследованию высококвалифицированных экспертов. Следователи также готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

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Ранее в пятницу глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на применение химического оружия в Солсбери против бывшего разведчика Сергея Скрипаля мог отдать российский президент Владимир Путин. Днем ранее Джонсон назвал неопровержимыми доказательствами причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.