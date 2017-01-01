Отравление Скрипаля: Новая Зеландия "заморозила" переговоры о ЗСТ с Россией

Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории.

Правительство Новой Зеландии приостановило намерение возобновить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Россией на неопределенное время из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Stuff, пишет Укринформ.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории.

Она добавила, что, поскольку других вариантов, кроме причастности России к делу об отравлении, нет, они с министром иностранных дел согласились, что торговые переговоры с Россией должны быть приостановлены, и неизвестно, когда они снова возобновятся.

"Учитывая инцидент в Солсбери, рано говорить о том, смогут ли они возобновиться вообще", - сказала Ардерн.

В то же время, как сообщила посол Великобритании в Новой Зеландии Лора Кларк, продолжение переговоров о ЗСТ с Россией, после применения ею химического оружия, может повлиять на процесс заключения соглашения о ЗСТ с ЕС и Великобританией.

"Я оставлю Новой Зеландии право сделать выводы относительно совместимости и определения приоритетов", - подчеркнула посол.

К слову, ранее министр Винстон Питерс объявил о намерении возобновить переговоры с Россией о ЗСТ, поскольку никаких доказательств причастности РФ к крушению самолета рейса МН17 или вмешательства в выборы президента США нет.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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