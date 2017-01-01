The New Yorker показал обложку с голым Трампом
Журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на Дональда Трампа. На ней президент США изображен за кафедрой в обнаженном виде.
Американский журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа. Она появилась в Facebook 16 марта.
Отмечается, что карикатура - работа художника Барри Блита. На обложке Трамп изображен за кафедрой в обнаженном виде.
Как отмечают в редакции журнала, карикатура - реализация строчек песни Боба Дилана Все в порядке, Мама (Я всего лишь истекаю кровью):
“Но даже президенту Соединенных Штатов
Иногда приходится стоять голым“.
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Художник посвятил эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.
Напомним, ранее российский блогер Рустем Адагамов опубликовал видео, где ветер обнажил лысину Дональда Трампа.
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