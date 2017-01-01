The New Yorker показал обложку с голым Трампом

Журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на Дональда Трампа. На ней президент США изображен за кафедрой в обнаженном виде.

Американский журнал The New Yorker показал обложку грядущего номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа. Она появилась в Facebook 16 марта.

Отмечается, что карикатура - работа художника Барри Блита. На обложке Трамп изображен за кафедрой в обнаженном виде.

Как отмечают в редакции журнала, карикатура - реализация строчек песни Боба Дилана Все в порядке, Мама (Я всего лишь истекаю кровью):

“Но даже президенту Соединенных Штатов

Иногда приходится стоять голым“.

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Художник посвятил эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.

Напомним, ранее российский блогер Рустем Адагамов опубликовал видео, где ветер обнажил лысину Дональда Трампа.