Канада не признает выборы президента России в Крыму

Канада не признает незаконное расширение российских президентских выборов на аннексированные украинские территории, а также продолжит поддержку Украины и не намерена отменять санкции против РФ, заявили в МИД страны.

Канада не признает законности проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Об этом в пятницу, 16 марта, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Канада не признает незаконное расширение российских президентских выборов на аннексированные украинские территории", - отметила глава МИД.

Также она осудила нарушение Россией суверенитета Украины.

"В четвертую годовщину российского незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать эти нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила Фриланд.

Она заверила, что Канада продолжит поддержку Украины и не намерена отменять санкции против РФ.

"Мы и дальше будем поддерживать давление, в том числе с помощью экономических санкций, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, и уважать суверенитет Украины", - подчеркнула канадский дипломат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не признает проведение выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Перед этим Австрия также заявила, что не признает российские выборы в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet