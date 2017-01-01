Отвратительно: Будапешт отреагировал на инцидент в Берегово
В правительстве Венгрии считают, что повреждение авто - явная провокация против закарпатских венгров, и это является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель
Будапешт считает атаку на автомобили с венгерскими номерами в закарпатском Берегово, произошедшую в ночь на 16 марта, неприемлемой. Об этом заявили вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Потали, сообщает пресс-служба венгерского правительства.
Чиновники выразили свое сожаление по поводу того, что "новое нападение на венгерскую общину в Закарпатье" было начато уже на следующий день после празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины.
"Эта акция – явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", - заявляют в Будапеште.
Чиновники также сообщили, что ждут от Украины "решительных действий для предотвращения подобных случаев" и "гарантий безопасности закарпатских венгров".
В свою очередь глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал этот инцидент " отвратительным", подчеркнув, что считает неприемлемым, чтобы венгры жили на своей родине, Закарпатье, в ощущении постоянного страха.
Он отметил, что неоднократно призывал украинскую власть защитить венгров Закарпатья от нападений экстремистов.
"К сожалению, этот случай доказывает, присутствие специальной группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Закарпатье вполне оправдано", - сказал Сийярто.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области усилили охрану порядка.
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