Отвратительно: Будапешт отреагировал на инцидент в Берегово

В правительстве Венгрии считают, что повреждение авто - явная провокация против закарпатских венгров, и это является частью антивенгерских проявлений.

В Берегово разбили девять машин с номерами Венгрии mukachevo.net

В правительстве Венгрии считают, что повреждение авто - явная провокация против закарпатских венгров, и это является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель

Будапешт считает атаку на автомобили с венгерскими номерами в закарпатском Берегово, произошедшую в ночь на 16 марта, неприемлемой. Об этом заявили вице-премьер Жолт Шемьен и госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Потали, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Чиновники выразили свое сожаление по поводу того, что "новое нападение на венгерскую общину в Закарпатье" было начато уже на следующий день после празднования годовщины провозглашения Карпатской Украины.

"Эта акция – явная провокация против закарпатских венгров, она является частью антивенгерских проявлений, которые произошли в течение последних недель", - заявляют в Будапеште.

Чиновники также сообщили, что ждут от Украины "решительных действий для предотвращения подобных случаев" и "гарантий безопасности закарпатских венгров".

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал этот инцидент " отвратительным", подчеркнув, что считает неприемлемым, чтобы венгры жили на своей родине, Закарпатье, в ощущении постоянного страха.

Он отметил, что неоднократно призывал украинскую власть защитить венгров Закарпатья от нападений экстремистов.

"К сожалению, этот случай доказывает, присутствие специальной группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Закарпатье вполне оправдано", - сказал Сийярто.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области усилили охрану порядка.

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