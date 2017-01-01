Соратника Березовского задушили - полиция Лондона

Полиция Лондона переквалифицировала расследование смерти Николая Глушкова, теперь инцидент квалифицируется как убийство.

Соратник Бориса Березовского, российский бизнесмен Николай Глушков, о смерти которого в Лондоне стало известно несколько дней назад, был убит.

Об этом сообщает полиция британской столицы.

Отмечается, что полиция получила результаты патологоанатомического исследования, согласно которым смерть Глушкова наступила в результате удушения.

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Соответственно, полиция переквалифицировала расследование смерти Глушкова, теперь инцидент квалифицируется как убийство.

Семья россиянина проинформирована о последних результатах расследования.

На этом этапе нет информации о связи этого убийства с покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, отметили в британской полиции.

Детективы обратились с просьбой о помощи ко всем, кто имеет какую-либо информацию об убийстве Глушкова.

Напомним, 13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. До этого британские власти не заявляли о том, что он был убит. По этому факту уголовное дело открыл и Следственный комитет РФ.