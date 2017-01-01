Турция: РФ аннексировала Крым после незаконного референдума

Анкара не признает ситуацию, вызванную аннексией Крыма, которая является нарушением международного права и подтверждает поддержку Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили в МИД.

Турция не признает аннексию украинского полуострова в 2014 году

В МИД Турции заявили, что Россия аннексировала Крым после проведения незаконного референдума. Об этом говорится в официальном заявлении Анкары, опубликованном в пятницу, 16 марта, на сайте турецкого министерства.

В частности, в МИД подчеркнули, что не признают аннексию украинского полуострова в 2014 году.

"Мы не признаем ситуацию, вызванную этим актом, что является нарушением международного права и подтверждает нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Анкара будет продолжать внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно за ситуацией с крымскими татарами.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН поддержал Украину в ситуации с Крымом. Перед этим Россия в ООН заявила, что до аннексии Крым был "заброшенной территорией".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet