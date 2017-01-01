В Германии снова появилась контрразведка

Одной из основных причин возобновления контрразведовательной деятельности, которую прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб".

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 16 марта. По информации издания, новое отделение насчитывает пока "лишь небольшое число" сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", отмечает Der Spiegel. В частности, случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля позволяет понять, почему Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, предполагает журнал.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее, указывает Der Spiegel. По его данным, к задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах. Контрразведку возглавила сотрудница BND, пользующаяся "безупречной репутацией".

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV.

Источник: Русская служба DW

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