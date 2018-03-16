В Сирии погибли от бомб авиации Асада и ВКС РФ

Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов раненых и тела погибших.. Из-за непрерывных бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

В результате авиаударов, нанесенных 16 марта самолетами РФ и авиацией режима президента Сирии Башара Асада по рынку населенного пункта Кефер Батну в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте, погиб по меньшей мере 61 человек, сотни людей ранены. Об этом сообщает Анадолу.

По информации представителейУправления гражданской обороны Восточной Гуты, из-за непрерывных бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

25 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

До 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в блокированном пригороде Дамаска, включенном в список зон деэскалации. В последние восемь месяцев ситуация в регионе резко ухудшилась. Поставки продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту.

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