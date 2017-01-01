Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ

Вопреки определенному британскому протоколу глава МИД Соединенного Королевства не совершил рукопожатия, отметил российский дипломат.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, пишет РИА Новости.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - рассказал Яковенко.

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