Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, пишет РИА Новости.
Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - рассказал Яковенко.
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