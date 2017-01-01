Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ

Комментариев: 0
Вопреки определенному британскому протоколу глава МИД Соединенного Королевства не совершил рукопожатия, отметил российский дипломат.
Глава МИД Британии Борис Джонсон
Глава МИД Британии Борис Джонсон

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, пишет РИА Новости.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - рассказал Яковенко.

Посол отметил, что воспринял эту ситуацию спокойно, так как разговор с министром - это всегда возможность поговорить и задать вопросы.
 
 
Ранее сообщалось, что 15 марта, президент Франции Эммануэль Макрон отказался подходить к российскому стенду на Парижском книжном салоне. Позже он объяснил свое поведение солидарностью с Великобританией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Британия, посол, отравление, Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь