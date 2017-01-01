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У РФ готов ответ Британии на высылку дипломатов

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Все решения по ответным санкциям британской стороне приняты и будут доведены до Лондона в ближайшее время, информировали в МИД России.
Представитель МИД России Мария Захарова
Представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты и официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время, сообщает RT.

"Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", - отметила Захарова.

Напомним, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

Россия вышлет британских дипломатов - Лавров

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Теги: Россия, Британия, МИД РФ, отравление, Великобритания, Ответные санкции России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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