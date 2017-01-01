Трамп разрешил официальные контакты с Тайванем

США не поддерживают дипломатических отношений с Тайванем, однако оказывают ему поддержку в сфере обороны и являются главным поставщиком вооружений.

Президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер подписал Закон о поездках на Тайвань, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях.

Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

В МИД Китая ранее заявили, что закон ухудшит ситуацию в регионе и противоречит официальной американской политике "одного Китая".

Напомним, в декабре 2016 года Трамп нарушил запрет на прямое общение с Тайванем, чем вызвал резкую реакцию в КНР. Позже президент США заверил, что продолжит придерживаться политики одного Китая.

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