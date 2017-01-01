Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп разрешил официальные контакты с Тайванем

Комментариев: 0
США не поддерживают дипломатических отношений с Тайванем, однако оказывают ему поддержку в сфере обороны и являются главным поставщиком вооружений.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер подписал Закон о поездках на Тайвань, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях.

Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

В МИД Китая ранее заявили, что закон ухудшит ситуацию в регионе и противоречит официальной американской политике "одного Китая".

Напомним, в декабре 2016 года Трамп нарушил запрет на прямое общение с Тайванем, чем вызвал резкую реакцию в КНР. Позже президент США заверил, что продолжит придерживаться политики одного Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Тайвань, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь