Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Комментариев: 0
Главу китайского государства единогласно переизбрали еще на пять лет все присутствующие 2970 депутатов собрания народных представителей.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
 
На первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу, 17 марта, Си Цзиньпин был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на два поста. Таким образом он сохраняет в своих руках партийное, военное и государственное руководство страной.

Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Напомним, Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года. 

Ранее срок пребывания председателя КНР и ЦВС китайской конституцией ограничивался двумя пятилетними сроками. На нынешней сессии ВСНП в основной закон государства было внесено изменение, которым эти ограничения упразднили.

Си Цзиньпину разрешили управлять Китаем пожизненно

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Си Цзиньпин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь