Си Цзиньпин переизбран председателем КНР
Отмечается, что депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на два поста. Таким образом он сохраняет в своих руках партийное, военное и государственное руководство страной.
Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины.
Напомним, Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.
Ранее срок пребывания председателя КНР и ЦВС китайской конституцией ограничивался двумя пятилетними сроками. На нынешней сессии ВСНП в основной закон государства было внесено изменение, которым эти ограничения упразднили.
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