СМИ: Турция разбомбила больницу в Африне

В результате удара турецкой авиации по больнице в сирийском Африне погибли более 15 человек и десятки пострадали. В генштабе Турции эту информацию отрицают.

Дым от взрыва в пригороде Африна (архивное фото)

Самолеты ВВС Турции нанесли авиаудар в Сирии под который попала городская больница в Африне, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщило агентство агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.

Отмечается, что в больницу попали сразу несколько турецких снарядов, а удар застал пациентов прямо на больничных койках. Из-за атаки медики не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.

По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших две беременные женщины.

Всего от бомбардировок в Африне и его пригородах погибли уже 43 человека, указали в агентстве.

В генштабе Турции отрицают информацию об ударе по больнице.

"Новость о том, что турецкая армия подвергла бомбовому удару больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция Оливковая ветвь осуществляется таким образом, чтобы не причинить ни малейшего вреда мирных жителям", - говорится в сообщении ВС Турции в Twitter.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции Оливковая ветвь против формирований курдов в сирийском Африне. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Турция заявила об окружении центра Африна

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet