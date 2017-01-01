Дело Скрипаля: РФ вызвала британского посла

Российская Федерация вызвала в Министерство иностранных дел посла Великобритании Лори Бристоу. Других деталей ведомство не сообщило.

Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Великобритании Лори Бристоу. Об этом в субботу, 17 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию МИД РФ.

"Британский посол вызван в МИД", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Других деталей в ведомстве не сообщили.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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