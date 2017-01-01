Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Скрипаля: РФ вызвала британского посла

Комментариев: 0
Российская Федерация вызвала в Министерство иностранных дел посла Великобритании Лори Бристоу. Других деталей ведомство не сообщило.
Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ
Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Великобритании Лори Бристоу. Об этом в субботу, 17 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию МИД РФ. 

"Британский посол вызван в МИД", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Других деталей в ведомстве не сообщили. 

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, МИД РФ, посол, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь