Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российского олигарха Глушкова задушили поводком для выгула собак - СМИ

Комментариев: 1
Смерть олигарха Николая Глушкова, возможно, наступила в результате удушения собачьим поводком. Доказательств связи между этим убийством и отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля нет.
Орудием убийства олигарха Николая Глушкова мог быть собачий поводок
Орудием убийства олигарха Николая Глушкова мог быть собачий поводок
twitter.com-govoritmsk

Смерть российского олигарха Николая Глушкова, близкого друга покойного российского олигарха Бориса Березовского, наступила в результате удушения собачьим поводком. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Independed со ссылкой на источник.

Также отмечается, что Глушков умер вскоре после резонансного отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. В полиции заявляют, что нет доказательств связи между двумя этими инцидентами.

Напомним, 13 марта в Лондоне нашли мертвым 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова. В РФ он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения. Вскоре стало известно, что смерть олигарха произошла из-за удушения.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, убийство, олигарх
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Бувший_східняк    17.03.2018, 11:15
Оценка:  +1
Бувший_східняк
В Москве теперь заявят, что собака была агентом Ми6.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь