Российского олигарха Глушкова задушили поводком для выгула собак - СМИ

Смерть олигарха Николая Глушкова, возможно, наступила в результате удушения собачьим поводком. Доказательств связи между этим убийством и отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля нет.

Смерть российского олигарха Николая Глушкова, близкого друга покойного российского олигарха Бориса Березовского, наступила в результате удушения собачьим поводком. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Independed со ссылкой на источник.

Также отмечается, что Глушков умер вскоре после резонансного отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. В полиции заявляют, что нет доказательств связи между двумя этими инцидентами.

Напомним, 13 марта в Лондоне нашли мертвым 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова. В РФ он был заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения. Вскоре стало известно, что смерть олигарха произошла из-за удушения.