В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие
Вблизи здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина. Есть информация, что именно компания была целью атаки.
В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и два получили травмы. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что около здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина.
Из сотрудников никто не пострадал.
Напомним, в начале марта в Кабуле прогремел взрыв. Погиб минимум один человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент