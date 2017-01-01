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В Кабуле произошел взрыв, есть погибшие

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Вблизи здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина. Есть информация, что именно компания была целью атаки.
В столице Афганистана произошел взрыв
В столице Афганистана произошел взрыв
twitter.com/Rahmat_Ali22

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и два получили травмы. Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что около здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина.

Из сотрудников никто не пострадал.

Напомним, в начале марта в Кабуле прогремел взрыв. Погиб минимум один человек.

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Кабул, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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