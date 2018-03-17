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Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования

Комментариев: 1
Спутник, который был выведен на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн-2D, предназначен для обследования наземных ресурсов. Китайские ракеты-носители семейства Чанчжэн уже совершили 268 полетов.
Китай запустил спутник зондирования Земли
Китай запустил спутник зондирования Земли

Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что китайская ракета-носитель Чанчжэн-2D была запущена с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.

Спутник, который был выведен на орбиту ракетой-носителем, предназначен для обследования наземных ресурсов.

С учетом нынешнего запуска, китайские ракеты-носители семейства Чанчжэн совершили уже 268 полетов.

Напомним, в декабре Китай осуществил успешный запуск ракеты Чанчжэн-2 с тремя спутниками.

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Теги: Земля, Китай, спутник, орбита, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    17.03.2018, 15:33
Оценка:  -1
zveroboy111
А того, хто знає точно де, кому на голову і коли він впаде вже віддали крокодилам на сніданок?
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