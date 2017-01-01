Авария на курорте в Грузии: гражданке Украины сделали операцию

Украинка находится в реанимационном отделении. Состояние женщины стабильное. Врачи скоро решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать.

Гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили в субботу, 17 марта.

"Остается один пациент – это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", – сказал министр после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

"Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", – добавил Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Кроме того, по данным министра, турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

Сейчас весь курорт Гудаури и его канатные дороги продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошла авария. Травмы получили восемь человек, среди которых четыре гражданина России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

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