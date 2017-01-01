Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Авария на курорте в Грузии: гражданке Украины сделали операцию

Комментариев: 0
Украинка находится в реанимационном отделении. Состояние женщины стабильное. Врачи скоро решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать.
Авария канатной дороги на грузинском курорте
Авария канатной дороги на грузинском курорте
instagram.com/ireneiadak

Гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили в субботу, 17 марта.

"Остается один пациент – это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", – сказал министр после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

"Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", – добавил Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Кроме того, по данным министра, турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

Сейчас весь курорт Гудаури и его канатные дороги продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошла авария. Травмы получили восемь человек, среди которых четыре гражданина России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Грузия, операция, туристы, авария, украинцы, украинка, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь