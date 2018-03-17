Лавров заявил о скрытом вовлечении спецназа стран Запада в войну в Сирии

Американская коалиция в Сирии с точки зрения международного права и устава ООН нелегитимна. Но воевать с ней Россия не будет, заявил российский министр.

Спецназ Великобритании и Франции скрыто работает на территории Сирии наряду с американским, это прямое вовлечение этих сил в конфликт. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в субботу, 17 марта.

"Что касается прокси-войны, то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле находятся спецназовцы из Соединенных Штатов, они уже это не отрицают, без "рекламы" работает спецназ и Великобритании, и Франции и других стран. Так что это уже не столько "прокси", сколько прямое вовлечение в войну", – сказал Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Лавров отметил, что Россия "безусловно, осуждает нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории".

"А американская коалиция с точки зрения международного права и Устава ООН нелегитимна. Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними, – подчеркнул Лавров. – Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними".

Ранее стало известно, что США готовы к односторонним действиям против режима Башара Асада. Это произойдет, если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии.

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