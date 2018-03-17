Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров заявил о скрытом вовлечении спецназа стран Запада в войну в Сирии

Комментариев: 2
Американская коалиция в Сирии с точки зрения международного права и устава ООН нелегитимна. Но воевать с ней Россия не будет, заявил российский министр.
Сергей Лавров
Сергей Лавров

Спецназ Великобритании и Франции скрыто работает на территории Сирии наряду с американским, это прямое вовлечение этих сил в конфликт. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Интерфакс в субботу, 17 марта.

"Что касается прокси-войны, то она, наверное имеет место на стороне оппозиции. Потому что на земле находятся спецназовцы из Соединенных Штатов, они уже это не отрицают, без "рекламы" работает спецназ и Великобритании, и Франции и других стран. Так что это уже не столько "прокси", сколько прямое вовлечение в войну", – сказал Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана.

Лавров отметил, что Россия "безусловно, осуждает нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории".

"А американская коалиция с точки зрения международного права и Устава ООН нелегитимна. Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними, – подчеркнул Лавров. – Но мы реалисты, мы понимаем, что не воевать же с ними".

Ранее стало известно, что США готовы к односторонним действиям против режима Башара Асада. Это произойдет, если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Франция, Сирия, Лавров, спецназ, Великобритания, Конфликт в Сирии, сергей лавров, американский спецназ, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Sinobi-life    17.03.2018, 16:31
Оценка:  +1
Sinobi-life
Ну попробуйте лапотные,а весь мир посмотрит на эту комедию,как недавно "вагнеровци" уже попробывали и поняли,что крупно ошиблись!!!
Spellpusha    17.03.2018, 16:28
Оценка:  +2
Spellpusha
А зачем вы влазите в конфликты, что бы потом заявлять о реализме? Пфф, вы конченые ублюдки, вот реализм.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь