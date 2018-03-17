Лондон о высылке дипломатов из РФ: Позиция по Скрипалю не меняется

У официального Лондона "нет разногласий с народом России", а разрыв диалога между странами "не в наших национальных интересах", заявили в британском МИД.

Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу. Об этом говорится в заялении британского МИД, сообщает Sky News.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела – покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", – говорится в заявлении.

В британском МИД подчеркнули, что у Лондона "нет разногласий с народом России", а разрыв диалога между странами "не в наших национальных интересах".

Ранее Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Они дожны покинуть Россиию в недельный срок. Также Британский совет в РФ будет закрыт.

Напомним, Британия выслала 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.

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