Обрушение моста в Майами: из-под обломков достали три тела

Под завалами остаются еще четыре автомобиля, в которых могут находиться еще минимум два человека. Точную цифру погибших установят только после того, как все обломки будут разобраны.

Спасатели достали две машины с находящимися в них тремя погибшими из-под завалов моста в Майами. Об этом сообщает CNN в субботу, 17 марта.

Сейчас под завалами остаются еще четыре автомобиля, в которых могут находиться еще минимум два человека. Но точную цифру установят только после того, как все обломки будут разобраны.

По последним данным, при обрушении моста в Майами погибли не менее шести человек. Но эта цифра может оказаться не точной.

Напомним, 15 марта в Майами обрушился новый пешеходный мост. Обломки придавили 15 автомобилей. Изначально сообщалось о четырех погибшихи девяти пострадавших.

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