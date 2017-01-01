В Восточной Гуте новые бомбежки: десятки погибших

За сутки из Восточной Гуты бежали более 31 тысячи человек, а в целом "гуманитарным коридором" выведено более 48 тысяч человек, заявили в российском Генштабе.

В результате авиаудара в Восточной Гуте по меньшей мере 30 человек погибли. Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в субботу, 17 марта.

По их данным, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались сбежать на подконтрольную правительству территорию Сирии. Еще несколько десятков человек были ранены.

Центр мониторинга сообщил также, что сегодня около 10 тысяч человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав. Всего на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты бежали около 40 тысяч человек.

В свою очередь в российском Генштабе заявили, что с утра субботы из Восточной Гуты вышли более 31 тысячи человек, а в целом "гуманитарным коридором" выведено более 48 тысяч человек, сообщает Интерфакс.

Также россияне утверждают, что сирийские правительственные войска во время проведения операции против боевиков исламистской группы Джебхат ан-Нусра полностью придерживаются резолюции Совбеза ООН.

Напомним, 16 марта в Восточной Гуте погибли более 60 мирных жителей. Авиаудары по рынку населенного пункта Кефер Батну нанесли самолеты РФ и режима Башара Асада.

Ранее стало известно, что США готовы к односторонним действиям в Сирии. Это произойдет, если Совет Безопасности ООН не сможет добиться соблюдения перемирия в Восточной Гуте.

Напомним, до активной фазы бомбежек в пригороде Дамаска проживали около 400 тысяч человек. Восточная Гута находилась под контролем сирийской оппозиции.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet